Rita Ora (27) versteht es, mit ihrem Outfits aufzufallen. Dabei ist es manchmal aber nicht nur der Look an sich, sondern die bloße Anzahl derer. Bei den EMAs im November des vergangenen Jahres zog sich die Sängerin glatte zwölf Mal um und stellte damit einen neuen Rekord für die Preisverleihung auf. Doch jetzt reichte ein einzelnes Kleid aus, um von sich Reden zu machen: Ihr buntes Trikot-Dress ist wirklich Geschmackssache.

Die "Girls"-Interpretin tauchte kürzlich zu einem Radio-Interview in London in einer sehr farbenfrohen Kombination auf. Das Designer-Stück aus dem Hause Koché bestand nämlich aus diversen Fußballtrikots. Am sichtbarsten tauchte dabei das Jersey des französischen Meisters Paris St. Germain auf. Verbunden wurden die einzelnen Teile mit weißen Rüschen. Günstig ist der bunte Fummel jedenfalls keineswegs: Gute 3.500 Euro muss man dafür hinblättern. Stilistisch abgerundet wurde ihr Look zudem mit der Retrobrille, die mit roten und pinken Rändern aufwartete.

Doch nicht nur mit gewagter Kleidung machte sich die 27-Jährige zuletzt einen Namen. Am Geburtstag ihrer besten Freundin zog sie oben rum blank und stellte den Topless-Moment anschließend ins Netz. Nur die helfende Hand ihrer BFF und ein Emoji verhinderten den Nippelblitzer. Wie gefällt euch das Trikot-Kleid von Rita? Stimmt in der Umfrage ab!

MEGA Rita Ora, Sängerin

MEGA Rita Ora

Instagram / ritaora Rita Ora (rechts) und ihre beste Freundin Anda Vlasaku

