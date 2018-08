Rita Ora (27) beweist mit einem aktuellen Foto: Sie ist eine richtige Ulknudel! In den sozialen Medien sendet sie ihrer besten Freundin Anda Vlasaku (28) ziemlich durchgeknallte Geburtstagsgrüße – in einem gewagten Oben-ohne-Look. Mit ein paar Tricks gelingt es ihr aber, nicht zu viel von ihren heißen Kurven zu zeigen. Einen Nippelblitzer gibt's bei der Sängerin dank Blümchen-Emoji und tatkräftiger Unterstützung von Anda nicht!

Die witzige Urlaubserinnerung postete Rita vergangene Woche auf Instagram, um Anda auf ihre ganze spezielle Art zum 28. Geburtstag zu gratulieren. Den Schnappschuss kommentiert der britische Superstar mit folgenden Worten: "Ich denke, das Bild ist nicht ganz jugendfrei, aber egal! Es ist dein Geburtstag! Und das war ein legendärer Moment mitten in Afrika. [...] Wir kennen uns, seit wir Babys waren. [...] Lass uns zusammen die Welt bereisen, Erinnerungen sammeln – und wenn wir 102 sind, werden wir Balletttänzerinnen!" Bei den Followern der "Lonely Together"-Interpretin kommt der verrückte Post gut an: Mehr als eine halbe Million Likes und über 3.000 Kommentare sprechen Bände!

Und was sagt Anda zu der fetten Liebeserklärung ihrer BFF Rita? Sie ist natürlich hellauf begeistert: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich liebe. Du bist ein wundervoller Mensch, mit all deinen Ecken und Kanten. Ich bin so froh, dich in meinem Leben zu haben, Rita!"

Theo Wargo/Getty Images Rita Ora

Instagram / andasaku Influencerin Anda Vlasaku

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

