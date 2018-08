Nur sechs Wochen nach der Trennung von Cheryl Cole (35) scheint es Liam Payne (24) in Sachen Liebe schon wieder krachen zu lassen. Seit Kurzem kursieren Gerüchte, dass der One Direction-Sänger die 18-Jährige Maya Henry datet. Schließlich wurden die zwei bereits bei einem gemeinsamen Dinner und auf einer Party gesehen. Doch hat Liam wirklich eine Beziehung mit einer Frau, die halb so alt ist wie seine Ex?

Die beiden sollen sich laut The Sun vor drei Jahren kennengelernt haben, als die Millionärstochter die Jungs von 1D bei einem Meet-and-Greet getroffen hat – dabei sei dann das erste Foto der beiden entstanden. Lustigerweise soll es ausgerechnet Harry Styles (24) gewesen sein, den sie anhimmelte. Aber genau das scheint sich nun geändert zu haben, wie ein Insider verriet: "Liam und Maya verstehen sich gut. [...] Sie haben sich ein paar Mal geküsst, aber er hat es nicht eilig mit einem weiteren Date – und wahrscheinlich ist er auch noch gar nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung."

Nach mehr als zwei Jahren Beziehung mit der 35-jährigen Popsängerin Cheryl Cole scheint sich Liam nun nach Frauen umzusehen, die jünger sind als er. Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, Liam interessiere sich sehr für ein Model, und zwar für die Influencerin Cairo Dwek. Schließlich folgte Liam der hübschen Brünetten nach einer spaßigen Partynacht auf Instagram – und likte sogar ein Foto der 20-Jährigen.

Instagram / maya_henry Influencerin Maya Henry

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

Jon Kopaloff/Getty Images Cairo Dwek, Model

