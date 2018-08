Bahnt sich bei Liam Payne (24) eine neue Beziehung an? Anfang Juli gaben der ehemalige One Direction-Star und Cheryl Cole (35) nach zwei Jahren Beziehung offiziell ihre Trennung bekannt. Bereits Monate zuvor wurde gemunkelt, dass die steile Karriere des Sängers die Partnerschaft belastet habe. Mittlerweile scheint sich der "Strip That Down"-Interpret von dem Trennungsschock erholt zu haben. Nun soll der Sänger sogar schon mit einer Neuen anbandeln.

Wie Mirror berichtet, ist das Objekt seiner Begierde, so wie Cheryl auch, ebenfalls brünett. Die Beauty hört auf den Namen Cairo Dwek und arbeitet weltweit als Model. Knapp einen Monat nach dem Liebesaus mit der ehemaligen Girls Aloud-Sängerin versuchte der Brite, bei Cairo im Restaurant-Kabarett-Club Medusa in Cannes Eindruck zu schinden – und folgte ihr dann auf Instagram. Eine Quelle soll gegenüber dem Blatt geäußert haben: "Er versucht nun, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen." Dem Insider zufolge soll Liam während seiner Beziehung mit Cheryl nie einem Mädchen auf Social Media gefolgt sein. Sogar ein Foto von der Laufstegschönheit mit ihren Freunden aus der besagten Party-Nacht likte der Schönling. Liam scheint also offen für eine neue Beziehung zu sein.

Doch auch seine Ex bricht auf zu neuen Ufern. Cheryl soll Trost in den Armen eines neuen Mannes gefunden haben. Bislang haben aber nicht einmal ihre engsten Freude eine Ahnung, wer der potentielle Partner an ihrer Seite sein könnte.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Cairo Dwek, Model

Instagram / liampayne Sänger Liam Payne

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018

