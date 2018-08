Seit gut einer Woche reißen die Schlagzeilen um Jan Ullrich (44) nicht ab. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Schauspieler Til Schweiger (54), zeigte der einstige Radrennprofi Reue und wollte sein Alkoholproblem in Deutschland in den Griff kriegen. Dazu kam es jedoch vorerst nicht – wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung wurde er von der Polizei festgenommen und in eine Psychiatrie eingewiesen. Mittlerweile durfte er die Einrichtung wieder verlassen. Nun werden Fragen laut, weshalb es zu einer derart emotionalen Achterbahnfahrt kommen konnte: Liegen die Gründe hierfür auch in seiner von Drogen und Gewalt geprägten Jugend?

Wie Jan Ullrich bereits 2004 in seiner Autobiografie Ganz oder gar nicht beschrieb, habe sein Vater Werner Ullrich mit heftigen Aggressionsproblemen und einer Alkoholsucht zu kämpfen gehabt. Außerdem soll er sich zunehmend seiner Verantwortung als Familienvater entzogen haben: "Manchmal zog mein Vater einen feuchtfröhlichen Abend mit Kumpels dem Besuch der Familie vor", schreibt Jan in dem Buch. Bevor der Betonarbeiter aber vollkommen aus dem Leben des Ex-Tour de France-Siegers verschwand, soll er ihn und seinen Bruder Stefan auch verprügelt haben. Bis heute sei eine Narbe auf Jans Stirn zu erkennen, die offenbar von einer Gewaltattacke seines Vaters übrig blieb.

Allerdings lernte der gebürtige Rostocker auch das Fahrradfahren von seinem Vater. Nicht zuletzt deshalb habe Jan versucht, ihn in guter Erinnerung zu behalten: "Vielleicht verdrängte ich deswegen später, dass er zu viel trank, dass er oft die Kontrolle über sich verlor und dass er sowohl zu uns als auch zu unserer Mutter brutal sein konnte." Stellt sich nach den jüngsten Ereignissen nun heraus, dass das für Jan der falsche Weg war, um mit seiner Vergangenheit umzugehen?

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Action Press / Deckbar, Dirk Jan Ullrich 1995 in Hamburg

Getty Images / Mike Powell /Allsport Jan Ullrich bei der Tour de France 1997

