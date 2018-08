Ellie Gouldings (31) neues Schmuckstück ist nicht zu übersehen! Nach nur 18 Monaten Beziehung war sich ihr Freund Caspar Jopling (31) sicher, den Rest seines Lebens mit der Popsängerin verbringen zu wollen – Anfang August ging der Kunsthändler vor ihr auf die Knie und machte ihr einen Antrag, wie das Paar stolz in einer Zeitungsanzeige verkündete. Die Bald-Braut wurde nun das erste Mal nach den Verlobungs-News in London gesichtet: Der üppige Ring an ihrem Finger funkelte mächtig!

Die "Love Me Like You Do"-Interpretin verlässt auf den neuesten Paparazzi-Fotos gerade ein Fitnessstudio in der britischen Hauptstadt. Völlig ungeschminkt und in legeren Klamotten steigt sie in ein Auto und gibt für die Fotografen den Blick auf ihre linke Hand frei, wo nun ein stattlicher Edelstein am Ringfinger prangt. Dabei umfassen mehrere kleine Steine den XXL-Klunker. Bei dem Anblick wird schnell klar, dass der 31-jährige künftige Gatte für den Ring tief in die Tasche gegriffen hat. Das scheint auch Ellie zu gefallen – mit ihrem neuen Accessoire an der Hand lächelt die Chart-Stürmerin auf den Pics äußerst zufrieden.

Nach einigen Liebespleiten scheint die Britin nun also den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Techtelmechtel wurden der Sängerin zumindest in den vergangenen Jahren zur Genüge nachgesagt, wie der Mirror kürzlich zusammenfasste. Unter anderem sollen Ed Sheeran (27), der Star-DJ Skrillex, das One Direction-Mitglied Niall Horan (24) und sogar Prinz Harry (33) auf der Liste ihrer Verflossenen stehen.

Courtesy of NYRR/Supplied by WENN.com Ellie Goulding mit ihrem Freund Caspar Jopling beim TCS New York City Marathon

Anzeige

Splash News Ellie Goulding und Caspar Jopling

Anzeige

MEGA Ellie Goulding, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de