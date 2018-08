Herzschmerz bei Younes Bendjima (25)! Das Model und seine Ex Kourtney Kardashian (39) waren über ein Jahr lang ein Paar. Seit ein paar Wochen ist das große Liebesglück aber vorbei. Younes soll Kourtney betrogen haben – und bandelt angeblich auch schon längst wieder mit einer anderen an. Jetzt sieht es aber ganz danach aus, als würde der gebürtige Algerier doch ziemlich unter der Trennung leiden: Er soll total fertig sein und will Kourtney unbedingt zurückgewinnen!

Das verriet ein Insider nun dem Onlineportal HollywoodLife. Demnach beteuert Younes, die 39-Jährige nie hintergangen zu haben. "Er schwört, dass er ihr immer treu war seit dem Moment, in dem sie sich das erste Mal trafen und, dass er nichts falsch gemacht hat." Tatsächlich soll Kourt ihren Freund nie selbst beim Fremdgehen erwischt haben. Stattdessen habe sie blind geglaubt, was andere ihr über Younes erzählt haben. Genau deshalb soll der 25-Jährige sich auch Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback machen. "Er hat sich entschuldigt, versucht, ihr die Missverständnisse zu erklären und hat Kourtney um eine zweite Chance angebettelt", wusste die Quelle.

Während Younes totalen Liebeskummer hat, scheint Kourtney die Trennung problemlos wegzustecken. Kurz nach dem Liebesaus ließ die dreifache Mutter es sich mit ihren Freundinnen gut gehen und wirkte dabei mega-happy.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Younes Bendjima

Instagram/kourtneykardash Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im Disneyland Paris

