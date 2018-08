Catherine Zeta-Jones (48) schwelgt in süßen Erinnerungen! Während viele Hollywood-Ehen nicht von langer Dauer sind, währt die der Oscar-Preisträgerin und ihres Schatzes Michael Douglas (73) gefühlt schon seit Ewigkeiten völlig skandalfrei. 1998 lernten sich die beiden Schauspieler kennen – zwei Jahre später besiegelten sie ihre Liebe mit dem Jawort. Ihre Tochter Cary und ihr Sohn Dylan krönten diese Lovestory. Jetzt gewährte Catherine ihren Fans einen sehr privaten Einblick in die Vergangenheit: Sie postete ein Pic von der allerersten Begegnung mit Michael!

Auf Instagram teilte sie ein Throwback, auf dem die damals 28-Jährige ihren Schatz von der Seite anhimmelt. "Ich traf meinen Ehemann zum allerersten Mal auf dem Deauville Film Festival. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, über was er gesprochen hat", schrieb sie scherzhaft dazu. Sie hatte offensichtlich nur Augen für den 25 Jahre älteren Charmeur, während der sich angeregt zu unterhalten schien. Heute, zwei Jahrzehnte nach der Nacht in der Normandie, sind die zwei unzertrennlich!

Bereits im November verzauberte die brünette Beauty mit einem Schnappschuss, der 17 Jahre zurücklag. Darauf sind Catherine und Michael am Tag ihrer Hochzeit zu sehen, wie sie als frischgebackenenes Ehepaar an den Gästen vorbeischreiten. "Ich dachte, es könnte niemals schöner werden als an diesem Tag, aber das wurde es", lautete die rührende Liebeserklärung an ihren Liebsten.

Bennett Raglin/Getty Images for Lifetime) Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, Hollywood-Stars

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas am Tag ihrer Hochzeit

