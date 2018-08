Einige Teilnehmer des Sommerhaus der Stars werden wohl keine Freunde mehr! Am Montagabend wird sich entscheiden, welches Liebesduo den Titel "Promipaar des Jahres 2018" abräumt. Schon in den vergangenen Wochen hatte es während des Wettstreits heftig zwischen den Kandidaten gekracht. Und auch mit dem Finale nimmt der Stress kein Ende: In der großen Wiedersehensshow fliegen noch einmal gehörig die Fetzen – vor allem Daniela Büchner (40) ist stinksauer!

Daniela und ihr Ehemann Jens Büchner (48) gehörten in der diesjährigen Sommerhaus-Staffel auf jeden Fall zu den umstrittensten Kandidaten. Nach nur wenigen Tagen waren ihre Konkurrenten nicht besonders gut auf das Goodbye Deutschland-Paar zu sprechen. Wie eine RTL-Vorschau zeigt, versucht Patricia Blanco (47) in der Reunionshow mit den Worten "Es ist ein Spiel" jedoch die Wogen zu glätten. Diese halbwegs versöhnliche Aussage scheint bei der Wahlmallorquinerin allerdings überhaupt nicht gut anzukommen: "Fakt ist, es ist kein Spiel, jemanden zu beleidigen, jemanden zu demütigen, jemandem zu sagen 'Du alter, fetter Mann, du Mondgesicht', in den Pool zu spucken, Mobbing zu machen, zu bequatschen 'Wen krallen wir uns heute?'", beschwert sie sich über das Verhalten ihrer Mitstreiter.

Und nicht nur zwischen den konkurrierenden Promis knallt es beim Wiedersehen gewaltig. Auch die mittlerweile getrennten Liebespaare Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) sowie Felix Steiner (33) und Micaela Schäfer (34) machen sich heftige Vorwürfe. "Ich fühle mich unwohl, weil ich mich benutzt fühle", zeigt sich Countrysängerin Bobby beispielsweise zutiefst enttäuscht über die Erotiklegende Bert.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Nico Gollnick, Patricia Blanco, Elke und Frank Fussbroich

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Bobby Anne Baker und Bert Wollersheim bei "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen"

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Felix Steiner und Micaela Schäfer bei "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de