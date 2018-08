Cathy Hummels (30) setzt ihren Style-Kopf durch! Erst vor wenigen Tagen sorgte die schöne Frau von Mats Hummels (29) für einen zuckersüßen Moment: Knapp acht Monate nach der Geburt ihres Sohns Ludwig feierten die Eltern die Taufe ihres Mini-Manns. In einem Hippie-Kleid inklusive Stirnband strahlte die Designerin dabei in die Kameras – und bekam für diesen Look ordentlich Hate ab. Jetzt rechtfertigt die Brünette ihr buntes Outfit und nimmt den Nörglern den Wind aus den Segeln!

Zu einer Porträt-Aufnahme ihres farbenfrohen Styles veröffentlichte Cathy nun ein langes Statement, bei dem ihre Kritiker wohl schlucken dürften. "Viele schrieben mir, dass sie mein Outfit zwar toll finden, aber nicht glamourös genug für eine Taufe. In der Kirche war ich natürlich feiner gekleidet, aber danach wurde gefeiert. Ich mag bunte Farben, ich mag generell Farben, auch die Welt sollte farbenfroher sein!", verteidigte sich die Influencerin. Die Feier für ihren kleinen Schatz sei zudem nicht traditionell gewesen, sondern sehr kreativ und etwas verrückt – dementsprechend habe sie auch ihren Look angepasst.

Die Promiflash-Leser sind da leider nicht ganz Cathys Meinung: In einer Umfrage waren mehr als 78 Prozent der Teilnehmer nicht überzeugt vom Hippie-Look – das Walfisch-Motto der Party gefiel ihnen jedoch gut.

AEDT/WENN.com Cathy Hummels auf einem Event in Berlin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig am Tegernsee

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels auf der Tauffeier ihres Sohns Ludwig

