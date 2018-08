Jetzt mischt sich Frank Fussbroich (50) in die Liebesangelegenheiten seiner Promi-Feinde ein! Während ihrer Teilnahme am beliebten Trash-TV-Format Das Sommerhaus der Stars kriselte es immer wieder gewaltig zwischen Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33). Aktuell nehmen sich die beiden Ex-Turteltauben eine bewusste Beziehungsauszeit. Für Lästermäulchen und Sommerhaus-Konkurrent Frank ein gefundenes Fressen: Der Reality-Star kann sich eine weitere fiese Spitze gegen Felix einfach nicht verkneifen!

Kurz nach dem großen Wiedersehen nach dem Finale der Show holte der Kölner am Montabend noch einmal zum Schlag gegen den momentanen Ex-Liebhaber der Nacktschnecke aus. Warum? Bei der Frage nach dem Grund für die überraschende Trennung von dem Erotikmodel kam der Geschäftsmann ganz schön ins Straucheln. Für Frank offensichtlich ein klarer Fall von Versagertum: "Er ist halt nicht mehr mit der Micaela Schäfer zusammen. Dann soll er auch die Eier in der Hose haben und sagen 'So, Leute, wir sind auseinander.' Und warum? Weil er es nicht bringt!", wetterte der 50-Jährige im RTL-Interview und spielte damit wohl auf die Orgasmus-Flaute in der Beziehung des Paars an.

Mit seiner anhaltenden Anti-Haltung gegenüber seiner Ex-Mitbewohner ist Frank aber natürlich lange nicht der Einzige. Auch Daniela Büchner (40) stänkert unter anderem noch heftig gegen ihre TV-Konkurrenten – und erhielt deswegen zuletzt sogar furchteinflößende Morddrohungen.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Felix Steiner und Micaela Schäfer bei "Das Sommerhaus der Stars – Das große Wiedersehen"

MG RTL D Frank Fussbroich im "Sommerhaus der Stars"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Angela Finger-Erben, Daniela Büchner, Jens Büchner, Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

