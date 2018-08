Hat er die Liebe zu Evelyn Burdecki wirklich hinter sich gelassen? Seit ihrem romantischen Beziehungsstart nach Bachelor in Paradise galten Domenico De Cicco und die Ex-Bachelor-Kandidatin als unzertrennlich – bis dem Vollblutitaliener ein Fremdgehskandal angedichtet wurde und seine Auserwählte sich von ihm trennte. Was folgte, war ein öffentlicher Rosenkrieg und ein letzter Versuch, Evelyn zurückzugewinnen. Damit ist jetzt anscheinend Schluss: Domenico hakt die Sache offenbar endgültig ab!

In einem Instagram-Post lässt der ehemalige Bachelorette-Kandidat seinen Gedanken freien Lauf – und die scheinen nicht mehr um seine Verflossene zu kreisen. "Alles passiert aus einem Grund. Menschen ändern sich, damit du lernst, loszulassen", äußerte sich Domenico zu einem Foto, auf dem er nachdenklich an einem Baum lehnt. Weiter erklärte der Bartträger, dass man einer Lüge glaube, damit man lerne, nur sich selbst zu vertrauen – etwa ein Seitenhieb gegen seine Ex? "Manchmal bricht etwas Gutes auseinander, damit etwas Schöneres zusammenkommen kann", beendete Domenicio seinen Beitrag.

An Evelyns Nerven zerrte allerdings nicht nur der angebliche Betrug ihres Ex-Freundes: Domenicio wird außerdem Vater! Von der wohl bereits fortgeschrittenen Schwangerschaft habe die TV-Schönheit durch eine SMS erfahren. Der Hottie stellte in einem späteren Interview bei Guten Morgen Deutschland klar, dass an den Fremdgehvorwürfen nichts dran sei – dass er ein Kind erwarte, stimme allerdings: "Da stehe ich auch zu."

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-TV-Star

Instagram / domenico_decicco_official Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco

