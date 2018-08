Oksana Kolenitchenko (30) nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand! Seit Jahren haben die Nachtklubbesitzerin und ihr Ehemann Daniel eine Vorliebe für den US-amerikanischen Lifestyle. Vor allem in den vergangenen Monaten wurde ihr Wunsch, eine Weile in den Staaten zu leben, immer größer. Nun hat das Paar den Grundstein für eine gemeinsame Zukunft in Hollywood gelegt: Die beiden besitzen jetzt ein eigenes Restaurant!

Auf ihrem Instagram-Kanal berichtete Oksana vor einigen Tagen stolz, dass sie und Daniel den nächsten Schritt in Richtung USA gewagt haben. "Seit heute sind wir stolze Besitzer eines Restaurants in Hollywood, das auch über einen Nachtklub im hinteren Bereich verfügt", verkündete sie die frohe Botschaft. In diesem Berufsfeld kann das Paar bereits jede Menge Erfahrung vorweisen: Seit Jahren betreiben sie erfolgreich den Berliner Partytempel The Pearl. In der neuen Bar gibt es aber noch jede Menge zu tun: "Wir werden noch ein paar Monate brauchen, um unsere ganze Liebe da reinzustecken, eine neue Speisekarte zusammenzustellen und die Inneneinrichtung umzugestalten", berichtete die 30-Jährige weiter.

In den vergangenen Monaten haben Oksana und ihr Liebster Daniel immer wieder heftige Diskussionen darüber geführt, ob sie tatsächlich dauerhaft in die USA auswandern wollen. Nicht zuletzt wegen ihrer Kids fällt ihr die Entscheidung nicht ganz leicht. "Es ist aktuell auf jeden Fall ein absoluter Streitpunkt, ob wir in Berlin bleiben oder nicht. Daniel sagt: 'All in, ab nach L.A.' Ich sage noch, wir pendeln", erklärte die Blondine Anfang des Jahres im Promiflash-Interview. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: den dreijährigen Sohn Milan und die einjährige Tochter Arielle.

