Trotz Zweifel, Oksana Kolenitchenko (30) zieht nach Los Angeles! Die Unternehmerin ist mit Haut und Seele Berlinerin. Jetzt haben die ehemalige DSDS-Beauty und ihr Ehemann Daniel Kolenitchenko allerdings ihren Club in der deutschen Hauptstadt verkauft, ziehen mit ihren beiden Kids nach Kalifornien und eröffnen dort eine neue Diskothek. Dabei hat die Zweifach-Mama vor wenigen Wochen noch ganz andere Pläne: "Es ist aktuell auf jeden Fall ein absoluter Streitpunkt, ob wir in Berlin bleiben oder nicht. Daniel sagt all in, ab nach L.A.. Ich sage noch, wir pendeln. Mal schauen, wer am Ende gewinnen wird", erzählt Oksana im Promiflash-Interview. Gewonnen hat die Debatte am Ende offensichtlich ihr Liebster.



