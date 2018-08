Schlagerstar Heino (79) ist in tiefer Trauer! Er muss sich von seinem ehemaligen Bandkollegen und besten Freund Dieter Wolf verabschieden. Heino und Dieter lernten sich in den 60er-Jahren beim Düsseldorfer Karneval kennen und gründeten wenig später gemeinsam eine Band. Auch nach ihrer Zusammenarbeit blieben sie immer in engem Kontakt. Nun ist Dieter im Alter von 82 Jahren verstorben: Er nahm sich zusammen mit seiner Frau Heidi das Leben!

Wie Bild berichtet, nahmen Heidi und Dieter eine Überdosis Schlaftabletten und vergifteten sich dann im Bett liegend mit giftigen Gasen. Nach 58 gemeinsamen Jahren setzte das Ehepaar ihrem Leben so ein Ende. Offenbar konnte Dieter das Leid seiner geliebten Frau nicht mehr länger ertragen. Heidi litt nämlich schon seit Jahren an einem unheilbaren Rückenleiden und hatte ständig schlimme Schmerzen.

Für Heino ist das natürlich eine besonders schwere Zeit. Von dem plötzlichen Tod seines langjährigen Freundes ist er zutiefst geschockt: "Ich bin so traurig, ich kann es nicht in Worte fassen. [...] Ich konnte ja nicht ahnen, was die beiden vorhatten. Es ist traurig, was Dieter gemacht hat. Aber ich verstehe ihn auch. Er hat seine Frau über alle Maßen geliebt."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

