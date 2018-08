Wollte Selena Gomez (26) etwa die Eine für Justin Bieber (24) sein? Anfang Juli überraschte der kanadische Sänger mit zuckersüßen Verlobungs-News: Er wird dem Model Hailey Baldwin (21) die ewige Treue schwören! Während die Fans des "Never Say Never"-Interpreten völlig außer Rand und Band sind, soll seiner Ex das neue Glück ihrer einstigen On-Off-Liebe bitter aufstoßen. Böse Zungen behaupten nun, Selena wünsche sich, dass die Hochzeit der beiden ins Wasser fällt.

Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet, soll die 25-Jährige nichts Gutes im Schilde führen. "Selenas heimlicher Wunsch ist, dass Justin und Hailey niemals heiraten werden. Die Zeit, die sie mit Justin hatte, war die glücklichste in ihrem Leben und sie dachte immer, dass sie diejenige sein würde, die ihn mal heiratet", plauderte die Quelle aus. Dennoch wolle Sel ihre Krallen nicht ausfahren oder versuchen, das romantische Spektakel zu sprengen. "Sie würde sich niemals in die Beziehung einmischen und deshalb hält sie Justin gegenüber auch ihren Mund", hieß es weiter.

Doch auch für Hailey ist Justins und Sels gemeinsame Vergangenheit alles andere als leicht zu verkraften. Sie befürchtet angeblich sogar, dass die "Same Old Love"-Interpretin jederzeit versuchen könnte, sein Herz zurückzuerobern. "Selena wird immer ein Stück weit gefährlich für sie sein", soll ein Informationsgeber aus ihrem näheren Umfeld gesagt haben.

Neilson Barnard/Getty Images Selena Gomez auf dem Red Carpet der Met Gala 2018

WENN Selena Gomez und Justin Bieber 2011

FZS / MEGA TheMegaAgency.com Justin Bieber und Hailey Baldwin

