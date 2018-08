Große Familien-Reunion für Kristina Yantsen! Seit der Trennung von Bachelor Daniel Völz (33) war es eher ruhig um die schöne Brünette geworden: Mit mehreren Urlauben und einer optischen Veränderung kämpfte die gebürtige Kasachin sich zurück in ein glückliches Leben. Trotzdem verspürt die Tänzerin ein kleines Loch in ihrem Herzen – denn ein Teil ihrer Familie lebt noch immer in Russland. Und so machte sich Kristina nun auf, um ihre Liebsten nach fünf Jahren wiederzusehen!

Auf ihrem Instagram-Account ließ die Wahl-Ruhrpottlerin ihre Fans an der bedeutsamen Reise teilhaben. "Endlich ist es so weit! Ich fahre meine Schwester, Oma, Tante in Russland besuchen und [...] werde sie nach fünf Jahren wiedersehen. Ich bin so aufgeregt!", schrieb das Reality-TV-Gesicht zu einem Schnappschuss. Besonders für ihre Großmutter dürfte das Treffen ganz besonders werden – denn die ist laut Kristina noch ahnungslos. "Meine Oma weiß noch nichts davon, dass ich komme. Es wird eine Überraschung!", freute sich die Gewinnerin der letzten Rose.

Für einige ihrer Verwandten hat sich Kristina also stundenlang ins Flugzeug gesetzt – andere Mitglieder ihrer Familie kann sie jedoch öfter sehen. Auch ihre Eltern und ihr Babybruder leben wie sie in Essen.

Michelle Zillekens Erster gemeinsamer Auftritt von Kristina Yantsen und Daniel Völz

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / Kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihrem Bruder

