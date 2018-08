Schnarch-Alarm bei Die Bachelorette! Seit einigen Wochen wird im TV wieder wild geflirtet, geturtelt und getrunken. Ja, richtig gehört, die Single-Jungs hatten in den vergangenen Folgen vor allem ihre Trinkfestigkeit unter Beweis gestellt. Auch Kandidat Rafi Rachek gönnte sich hier und da mal ein Gläschen, bevor er freiwillig die Reißleine zog und überraschend die Show verließ. Mit seiner Entscheidung ließ er nicht nur Junggesellin Nadine Klein (32) im Regen stehen – nun gestand Rafi öffentlich, in den Entscheidungsshows fast eingeschlafen zu sein.

Ein kleines Nickerchen in der Nacht der Rosen? Warum eigentlich nicht! Das dachte sich offensichtlich Rafi, den wohl noch nicht mal Nadines Charme wach halten konnte. Wie er jetzt in seiner Instagram-Story verriet, seien die Abende immer unheimlich lang gewesen – da sei es fast unmöglich, die Augen offen zu halten: "Man muss sich vorstellen, da sitzt man stundenlang auf dem Sofa, hat das ein oder andere Glas doch zu viel getrunken und muss sich konzentrieren, dass man nicht vom Sofa fällt." Alles klar – deshalb habe sich der Kölner auch immer gewünscht, gleich als Erstes von Nadine in die nächste Runde geschickt zu werden. "Die Rosenvergabe geht leider sehr lange, da musste ich echt aufpassen, dass ich nicht einpenne [...]. Deshalb wollte ich immer die erste Rose haben, damit der Fokus nicht weiter auf mir liegt und ich mal runterfahren kann", plauderte er weiter aus.

Generell scheint die aktuelle Rosenkavalierin ihre Männer nicht sonderlich um den Finger wickeln zu können. Es wird nicht nur am laufenden Band gemotzt – neben Rafi packte auch ein zweiter Kandidat vorzeitig seine Koffer: Stefan Gritzka servierte Nadine ebenfalls ab.

MG RTL D Nadine Klein mit "Die Bachelorette"-Kandidat Rafi

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek in Köln

MG RTL D Stefan Gritzka und Nadine Klein bei "Die Bachelorette"

