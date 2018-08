Es soll ein schöner Abschied für sie werden! Vor wenigen Tagen mussten die Fans von Aretha Franklin (76) eine traurige Nachricht verdauen: Die Soul-Legende, die durch internationale Hits wie "Respect" und "I Say a Little Prayer" weltweite Berühmtheit erlangt hatte, liegt im Sterben. Nach einem kräftezehrenden Kampf gegen den Krebs neigt sich das aufregende Leben der Sängerin offenbar dem Ende zu. Während ihr in ihrem Haus in Detroit nicht nur einige Sterbebegleiter, sondern auch ihre Familienangehörigen rund um die Uhr zur Seite stehen, bereiten zahlreiche Helfer einen würdigen Abschied vor: Auch Arethas Grab wurde angeblich bereits ausgehoben.

Gegenüber Radar Online verriet eine Quelle jetzt: "Ein Familienmitglied von mir arbeitet auf dem Friedhof, auf dem Aretha ihre letzte Ruhe finden wird und es wurden schon die ersten Vorbereitungen am Grab getroffen." Der Insider vermute daher, dass Arethas Familie den nahenden Tod der Künstlerin schon mit den Friedhofsverantwortlichen besprochen habe. Weiterhin will er erfahren haben, dass die Angehörigen der Musikerin planen, über den Friedhofsweg bis hin zu ihrer Grabstätte einen Teppich auszulegen. Aber sind diese Details zur Trauerfeier nicht etwas überfrüht?

Erst gestern verriet Arethas früherer Bassist, wie schlecht es um die 76-Jährige wirklich steht: Die US-Amerikanerin sei in einer schlechten Verfassung, kämpfe aber weiter. Ihre Kollegen planen schon jetzt, das Leben der Sängerin noch einmal mit einer rührenden Geste zu ehren: Für kommenden November ist ein Gedenkgottesdienst geplant, bei dem zahlreiche Musiker Arethas größten Hits zum Besten geben sollen.

Dimitrios Kambouris / Getty Images Aretha Franklin bei einem Konzert im November 2017

KENEI SATO/KRT/Newscom/The Mega Agency Ralphe Armstrong, ehemaliger Bassist von Aretha Franklin

ZUMAPRESS.com / MEGA Soul-Legende Aretha Franklin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de