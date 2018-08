Liam Payne (24) ist seit knapp sechs Wochen wieder Single. Anfang Juli gaben er und seine Ex Cheryl Cole (35) ihr Liebes-Aus bekannt. Doch statt im Liebeskummer zu versinken, scheint sich der Sänger schon wieder auf Flirtkurs zu befinden. In den vergangenen Wochen zeigte er sich immer wieder mit Models wie Maya Henry (18) oder Cairo Dwek. Doch nun soll er auch wieder mit seiner Ex-Freundin Danielle Peazer (30) turteln. Die wollte sich zum Gemunkel zwar nicht konkret äußern – ein Dementi klingt aber definitiv anders.

Vor seiner Beziehung mit Cheryl war Liam mit der Tänzerin liiert – nun soll diese Liebe wieder aufgeflammt sein. Während einer Frage-Antwort-Session in ihrer Instagram-Story ließ Danielle jetzt Raum für weitere Spekulationen. Auf die Frage, ob sie noch Kontakt zum Ex-One Direction-Hottie habe, antwortete die Beauty ausweichend: "Das bleibt zwischen ihm und mir." Auch, ob die beiden noch befreundet seien, wollte die 30-Jährige ihren neugierigen Followern nicht verraten. Ein verräterisches Detail ließ sie sich dann allerdings doch entlocken: Sie hatte bereits einen exklusiven Vorgeschmack auf die neue Musik des Künstlers bekommen. Na, wenn das mal kein Indiz für ein Comeback der beiden ist – zumindest auf freundschaftlicher Ebene.

2010 lernte sich das Paar in der Show The X-Factor kennen. Danielle arbeitete als Tänzerin, Liam war einer der Kandidaten. Zwei Jahre hielt die Beziehung des damals 16-Jährigen und seiner sechs Jahre älteren Freundin. Im Oktober 2012 gingen die zwei dann getrennte Wege, die genauen Gründe für ihr Liebes-Aus sind nicht bekannt. Doch schon damals betonte der Musiker, dass er gerne mit seiner Ex befreundet bleiben würde.

WENN.com Danielle Peazer bei der BeautyCon 2017 in London

Instagram / daniellepeazer Danielle Peazer

WENN.com Danielle Peazer und Liam Payne, August 2012

