Sie stehen sich immer noch nahe! Mehrere Monate lang waren Paris Jackson (20) und Cara Delevingne ein Paar, im Juni gaben sie jedoch plötzlich ihre Trennung bekannt. Die Tochter des verstorbenen Popstars Michael Jackson (✝50) und das Model hatten ihre Beziehung zwar nie offiziell bestätigt, doch ihre gemeinsamen Turtel-Bilder sagten stets mehr als Tausend Worte. Genau solche Fotos teilte Paris jetzt, kurz nach Caras 26. Geburtstag, im Netz und machte ihr damit trotz Beziehungsaus eine rührende Liebeserklärung!

Die Schauspielerin erinnerte in ihrer Instagram-Story an alte Zeiten und wünschte ihrer Ex nachträglich alles Gute zu deren Ehrentag, der bereits am 12. August gewesen war. Doch nicht nur mit den veröffentlichten Pärchen-Pics bewies die 20-Jährige, dass sie zu ihrer Verflossenen immer noch eine besondere Bindung hat, auch mit folgenden Zeilen machte sie dies deutlich: "Ich bin so stolz auf dich und auf alles, was du machst. Auf ein neues Jahr im Leben, ich bin so glücklich, dich in meinem zu haben."

Mittlerweile sind die beiden Frauen wieder vergeben und wurden bereits mit neuen Partnern gesichtet. Paris soll mit ihrem Bandkollegen Gabriel Glenn zusammen sein und auch von Cara gibt es verdächtige Knutschaufnahmen. Am Flughafen in London wurde sie von Fotografen dabei erwischt, wie sie den Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (28) küsste.

Instagram / parisjackson Cara Delevingne und Paris Jackson

Noam Galai / Getty Images for New York Magazine Paris Jackson bei einer Gala in New York

Marksman / MEGA Paris Jackson und Gabriel Glenn

