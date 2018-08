Nach wochenlangen Spekulationen hatten sie es mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei der amfAR Gala in Cannes Mitte Mai offiziell gemacht: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) sind wirklich ein Paar. Inzwischen hat ihr Versteckspiel schon länger ein Ende, der Tokio Hotel-Gitarrist hat sogar schon die Kids der 45-Jährigen kennengelernt. Doch wollen die beiden selbst auch mal eine Familie gründen? Heidi schließt gemeinsame Kinder mit ihrem Schatz nicht aus!

"Wie läuft die Beziehung? Bist du glücklich, willst du mehr Babys?": Heidi beantwortete die zahlreichen Fragen zu ihrem Privatleben im Extra-Interview mit der amerikanischen Reporterin Terri Seymour offen und ehrlich. Die Journalistin entlockte ihr auf jeden Fall interessante Details über ihre Zukunft mit dem 28-Jährigen. "Man weiß nie, was im Leben passiert. Dinge passieren einfach. Ich weiß nicht, was passieren wird", beantwortete die Germany's next Topmodel-Jurorin die Nachwuchs-Frage.

Für Tom wäre es das erste Kind. Heidi hat aus ihrer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore (68) Tochter Leni (14). Aus der Ehe mit Sänger Seal (55) stammen die beiden Jungs Henry (12) und Johan (11) sowie das Mädchen Lou (8).

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Ocean Resort Casino Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2018

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren vier Kindern Henry, Leni, Johan und Lou in Aspen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de