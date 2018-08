Wird es den Fans langsam zu langweilig mit Nadine Klein (32)? Am Mittwochabend flimmerte bereits die fünfte Folge der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel über die Bildschirme. Doch ganz anders als in den bisherigen Ausgaben kam es bei den Jungs weder zum Streit noch wurde rumgepöbelt. Ob deswegen die Zuschauer weggeblieben sind? Das Kuppelformat mit Nadine und ihren dornigen Schnittblumen landete an einem neuen Quoten-Tiefpunkt!

Wie DWDL berichtet, fuhr die Datingshow eher ernüchternde Zahlen ein. Nur noch 1,69 Millionen Zuschauer der relevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren schalteten Episode fünf ein. Das entspricht einem Marktanteil von rund 12,5 Prozent. Alle anderen Folgen waren deutlich besser angekommen – die Auftakt-Show Mitte Juli war mit einem starken Marktanteil von 14,4 Prozent gestartet! Doch an was könnte der Quoteneinbruch gelegen haben?

Viele Überraschungen gab es am 15. August nicht wirklich: Schon in der Vorschau hatte man sehen können, dass es für Nadine auf ein Einzeldate mit Daniel Lott und Alexander Hindersmann ging. Letzterer war sogar bereits in den Genuss einer privaten Audienz mit der Bachelorette gekommen – eine zu langweilige Wiederholung für die Fans? Auch der Plötzlich-Rausschmiss von Eddy Mock konnte nicht wirklich für Spannung sorgen. Viele Show-Liebhaber ahnten im Netz schon vor der Entscheidung, dass es den selbsternannten Lockenlümmel treffen würde. Aber was glaubt ihr: Könnte die fehlende Action schuld an den schwächeren Quoten gewesen sein? Stimmt ab!

MG RTL D Die Bachelorette-Kandidaten Alexander Hindersmann, Filip Pavlovic, Jorgo Alatsas und Dave Rupp

MG RTL D Nadine Klein, Eddy Mock und Brian Dwyer bei "Die Bachelorette"

MG RTL D Nadine Klein in der vierten Bachelorette-Folge

