Hat Jenny Frankhauser (25) ein süßes Geheimnis? Seit der Trennung von ihrem Freund Rafael im vergangenen Jahr geht die amtierende Dschungelcamp-Königin offiziell alleine durchs Leben. Nach ihrem Buschabenteuer wurde ihr nur ein heißer Flirt mit Kontrahent David Friedrich (28) nachgesagt. Hat die Influencerin jetzt endlich den Richtigen gefunden? Ihre Follower überhäufen sie mit lieben Worten zum angeblichen Nachwuchs – aber davon weiß Jenny selbst offenbar noch nichts!

In ihrer Instagram-Story richtete sie sich sichtlich verwirrt an ihre Community: "Warum genau bekomme ich so viele Glückwünsche zu einem Baby? Habe ich irgendwas verpasst?" Den Gerüchten nahm die Schlagersängerin kurzerhand den Wind aus den Segeln – und lieferte dafür auch gleich den Grund mit. "Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Ich bin ja Single und ich habe, ich glaube, das letzte Date vor einem Jahr gehabt oder so. Wie soll das passieren?", fragte die Beauty ihre Follower. Das einzige Baby, das sie habe, sei ihr Hund. Der Grund für die wilden Spekulationen ihrer Fans: ein Artikel über Jenny, in dem sie das Baby einer Freundin im Arm hält.

Bei der Suche nach ihrem Traumprinzen hatte sich das Reality-Sternchen zuletzt sogar Hilfe geholt. Keine Geringere als Kuppelshow-Moderatorin Vera Int-Veen (50) steht der 25-Jährigen mit Rat und Tat zur Seite. Und das Schwiegertochter gesucht-Urgestein weiß offenbar genau, was Jenny will. "Ich musste ihr gar nicht viel sagen. Sie hat mir schon zwei so gezeigt und da habe ich direkt gedacht: 'Woher weißt du, dass mir sowas gefällt'", verriet sie vor wenigen Monaten gegenüber Promiflash.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im März 2018

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, TV-Star

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Frankhauser in Dortmund

