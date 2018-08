Das vergangene Jahr stecke voller Abenteuer für Cathy Lugner (28): Nachdem sie sich von Richard Lugner (85) getrennt hatte, packte das Model seine sieben Sachen, schnappte sich Tochter Leonie und zog nach Düsseldorf. In den vergangenen Monaten geizte Cathy dann nicht mit ihren Reizen und präsentierte ihre Kurven auf heißen Fotos. Auf ihrem aktuellen Schnappschuss steht aber nicht ihr Körper im Mittelpunkt: Cathys blonde Mähne gehört der Vergangenheit an!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin bei einem Friseurbesuch. "Manchmal muss man einfach mal was Neues ausprobieren", schrieb sie zu dem Bild aus dem Salon. Und diese Veränderung ist wirklich eine Überraschung: Cathy ist nun brünett! Der ehemaligen Blondine scheint die Farbe auf ihrem Kopf super zu gefallen: Cathy strahlt nicht nur auf dem Pic, sondern auch in ihrer Story von einem Ohr zum anderen.

Erst im April sorgte die 28-Jährige für frischen Wind in Sachen Haaren: Sie trennte sich für den Sommer von ihren Extensions – sie wolle auf mehr Natürlichkeit setzen. "Vielleicht finde ich ja so einen neuen Mann", scherzte Cathy damals auf ihrem Social-Media-Kanal. Dieser Wunsch ist bisher noch nicht in Erfüllung gegangen. Die Neu-Brünette ist offiziell auch weiterhin Single.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner nach ihrem Friseurbesuch

Hannes Magerstaedt/Getty Images Cathy Lugner bei der Secret Fashion Show

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner mit kürzeren Haaren

