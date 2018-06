Wird es jetzt doch ernster bei Cathy Lugner (28)? Die Ex-Ehefrau von Richard Lugner (85) ist seit der Scheidung offiziell Single. Zwar versuchte sie ihr Datingglück in der Nackt-TV-Show Naked Attraction – der richtige Mann im Adamskostüm ließ sich dort aber nicht finden. Über ihr Liebesleben sprach die Blondine kürzlich im Promiflash-Interview, machte aber nur vage Andeutungen, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben geben könnte. Jetzt verrät ein Social-Media-Post vielleicht, dass Cathy ein paar mehr Schmetterlinge im Bauch hat.

In seiner Instagram-Story teilte das Model einen heißen Hinweis auf eine sich anbahnende Liebschaft. Zu einem Schwarz-weiß-Schnappschuss, auf dem sich Cathy völlig hüllenlos auf einem Ledersofa rekelt und lasziv in die Kamera schaut, schrieb sie die verdächtige Zeile: "Schon ganz bald nur du und ich." Auf wen die 28-Jährige da so sehnsüchtig wartet, blieb aber ihr großes Geheimnis.

Beim SexySoccer-Event in Berlin plauderte Cathy erst am Freitag aus: "Man lernt immer wieder Menschen kennen, aber noch ist nichts so spruchreif, dass ich sagen würde, dass es der Mann an meiner Seite ist." Dieses Pic lässt nun erahnen, dass es hier vielleicht bald offizieller werden könnte. Nach der Schlammschlacht-Trennung vom Baulöwen im Jahre 2016 würde Cathy eine glückliche Romanze mit Sicherheit guttun.

Monika Fellner / Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball 2015

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Ex-Ehefrau von Richard Lugner

Hannes Magerstaedt / Getty Images Cathy Lugner bei der Secret Fashion Show

