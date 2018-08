Weltkarriere trotz Teenie-Schwangerschaften! Der Tod von Stimmwunder Aretha Franklin (✝76) sorgt derzeit für große Trauer in der Musikwelt. Mit Songs wie "Respect" und "I Say a Little Prayer" ist sie nicht nur international berühmt geworden, sie gilt auch bis heute als eine der einflussreichsten Frauen der Welt. Während Aretha für ihre unverwechselbare Stimme und ihren Einsatz in der Bürgerrechtsbewegung der USA seit Jahrzehnten von ihren Fans gefeiert wurde, hat sie trotz ihrer einnehmenden Karriere auch noch vier Kinder bekommen. Was viele nicht wussten: Während ihrer ersten Schwangerschaft war Aretha gerade einmal zwölf Jahre alt!

Am 28. Januar 1955 kam ihr erster Sohn Clarence auf die Welt. Nur zwei Jahre später folgte mit Edward der zweite Nachwuchs – jedoch von einem anderen Mann. Um sich auf ihre Karriere konzentrieren zu können, sind die Jungs jedoch nicht bei Aretha, sondern bei ihrer Oma Rachel und ihrer Schwester Erma aufgewachsen. Aretha soll ihre Söhne jedoch oft besucht haben.

In den Jahren 1964 und 1970 folgten mit Ted und Kecalf zwei weitere männliche Sprösslinge – auch sie haben unterschiedliche Väter. Zeit ihres Lebens hatte Aretha die Thematik ihrer äußerst frühen Schwangerschaften in Interviews vermieden und war nicht bereit, darüber zu sprechen.

ZUMAPRESS.com / MEGA Soul-Legende Aretha Franklin

Getty Images Aretha Franklin als junge Frau

Dimitrios Kambouris / Getty Images Aretha Franklin bei einem Konzert im November 2017

