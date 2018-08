Wenn dieser Look mal nicht einen kollektiven grünen Star auslöst! Normalerweise ist Kim Kardashian als absolute Fashionista bekannt. Das Reality-Sternchen hat zudem seine eigene Kosmetiklinie auf dem Markt – da sollte man meinen, das It-Girl weiß, wie es geht. Neue Aufnahmen zeigen die Schönheit jetzt allerdings mit einem Look, der für sie so gar nicht typisch ist: So grell sah man die 37-Jährige noch nie!

Kim lässt es krachen – und das nicht nur in Sachen Freizeitgestaltung, sondern vor allem optisch. Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen die dreifache Mutter während einer Partynacht in Miami. Ihr hautenges Latexkleid verdeckt mal wieder nur wenig von ihren heißen Kurven und dabei fällt auf: Ihrem Sonnenurlaub sei Dank, ist die ohnehin immer gut gebräunte Rapper-Gattin satte drei bis vier Hauttöne dunkler als sonst. In Kombination mit ihrer neongrünen Perücke samt Ultra-Blend-Effekt entsteht der Eindruck: Hat Kim überhaupt in den Spiegel geschaut?

Ja, das hat sie sehr wohl! So schreibt der Reality-Star in seiner Instagram-Story: "Ihr wisst, was ich von Perücken halten, aber egal, ich mache es trotzdem." Um ihr grelles Haupt noch mehr hervorzuheben, kutschierte Kim in einem farblich passenden Auto durch Miamis Straßen und tauschte ihren weißen Ferrari gegen einen neongrünen Lamorghini. Autsch, jetzt gibt es wirklich was auf die Augen!

Splash News Kim Kardashian in Miami

Splash News Kim Kardashian, Reality-Star

MEGA Kim Kardashian, Geschäftsfrau

