Jeder kennt Aretha Franklin – oder etwa nicht? Die Sängerin wurde in den 60er-Jahren mit Songs wie "Respect" oder "Natural Woman" nicht nur zum Weltstar, sondern gilt seither sogar für viele als Ikone. Ihr Erfolg brachte ihr sogar den Beinamen "Queen of Soul" ein. Nun ist das Stimmwunder allerdings mit 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben – und die gesamte Musikwelt trauert um ihren Star. Einem US-Sender ist dabei allerdings ein ziemlich makaberer Fehler passiert: Sie nahmen nicht Abschied von Aretha Franklin, sondern von Patti LaBelle!

Der TV-Sender Fox News wollte eigentlich der verstorbenen Aretha mit mehreren kurzen Einspielern einen rührenden Tribut zollen. Das ist allerdings gehörig nach hinten losgegangen: Statt Bilder von der Verstorbenen zu zeigen, blendete der Nachrichtensender ein Foto der Soul-Diva Patti LaBelle ein – die ja zum Glück immer noch putzmunter ist! Ein ziemlich peinlicher Fehler, der dem Sender einen kleinen Shitstorm auf Twitter einbrachte.

Fox News hat sich mittlerweile mit einem Statement für diese Verwechslung entschuldigt. Die zu Unrecht für tot Erklärte hat sich zu diesem makaberen Missgeschick allerdings noch nicht geäußert. Stattdessen nahm Patti auf Twitter Abschied von ihrer Musikkollegin: "Ich bin tieftraurig über den Tod der Queen of Soul und meiner musikalischen Schwester Aretha Franklin. Heute hat die Welt einen schweren Verlust erlitten."

