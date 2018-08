Was ist dran an den Trennungsgerüchten? Daniela Katzenberger (31) und ihr Liebster Lucas Cordalis (51) sind seit über zwei Jahren verheiratet und stolze Eltern ihrer Tochter Sophia (2). Trotzdem machen immer wieder Behauptungen die Runde, dass sich das Pärchen getrennt habe. Diese erklärten die Turteltauben nun ein für alle Mal als komplett schwachsinnig. Doch obwohl die beiden nicht glücklicher miteinander sein könnten, kamen bei Daniela ab und an schon einmal Zweifel auf.

Als in der Vergangenheit ein Paparazzifoto auftauchte, auf dem Lucas eine Frau etwas inniger umarmte als sonst, haben bei Daniela sofort die Alarmglocken geläutet. Gegenüber Bunte verriet die Katze: "Da habe ich das abfotografiert und gefragt: 'Du Schatz, wer ist denn das?' – per Whatsapp." Letztendlich habe sich herausgestellt, dass die Aufnahme bei einer Autogrammstunde auf Mallorca entstanden sei und der Vater ihres Gatten – Schlagerstar Costa Cordalis (74) – auf dem Bild ganz einfach herausgeschnitten wurde.

Laut Daniela gebe es immer wieder Fotografen, die unglaublich geschickt knipsen. Auf ihren Schnappschüssen sehe es dann gelegentlich so aus, als würde ihr Schatz eine Andere küssen, sie liebevoll umarmen oder ihr an den Busen fassen. "Es gibt eben auch Frauen, die es wirklich darauf anlegen und vielleicht auch seine Höflichkeit missverstehen und denken, das sei ein Flirt." Trotz derartiger Missverständnisse seien Lucas und sie trotzdem noch immer überglücklich miteinander!

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, August 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de