Ist Alexander Hindersmann eifersüchtig auf seinen Konkurrenten Daniel Lott? Die zwei Männer stehen in der Gunst von Rosenverteilerin Nadine Klein (32) hoch im Kurs. Beide hatten bereits Einzeldates mit der diesjährigen Bachelorette und beide durften die Studentin bereits küssen – aber nur einer durfte nach seinem Date die Nacht bei der Wahlberlinerin verbringen: Daniel. Was denkt Alex über das Übernachtungs-Date seines Kontrahenten?

Der Personaltrainer lässt sich von dem vermeintlichen Vorsprung des Vertriebsingenieurs nicht verunsichern, sondern sieht die Sache pragmatisch: "Das Date war in Athen, die Villa steht in Korfu. Dass Nadine und Daniel nicht am gleichen Tag zurückkommen, war damit klar. Ebenso, dass es irgendwann zu einem Übernachtungsdate kommen wird", analysiert er sachlich gegenüber Gala. Er habe sich über das Date von Daniel keine Gedanken gemacht, weil er seinen Stellenwert bei Nadine zu dem Zeitpunkt gekannt habe. Und er sollte recht behalten: Er hatte in der Nacht der Rosen nichts zu befürchten und kam sicher weiter.

Von Eifersucht also keine Spur bei dem 29-Jährigen? "Wenn man an so einem Format wie 'Die Bachelorette' teilnimmt, weiß man, was passiert. Deshalb bin ich mit der Situation nach dem Date von Daniel und Nadine anders umgegangen, als ich es im echten Leben würde", erklärte er. Er verstehe sich gut mit Daniel und habe ihm die Verabredung gegönnt und er verstehe, dass Nadine auch andere Männer kennenlernen wolle.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Einzeldate

MG RTL D Daniel Lott, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Kandidat 2018

