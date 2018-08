Seit Kurzem weiß es alle Welt: Schauspielerin Priyanka Chopra (36) wird in nicht allzu langer Zeit den Nachnamen Jonas tragen – nach nur zwei Monaten Beziehung hielt Musiker Nick Jonas (25) um ihre Hand an. Wenig später teilte das Paar dann ein Schmacht-Pic, mit dem es die Verlobung offiziell bekannt gab. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein pompöses Fest, um die frohe Botschaft auch würdig zu zelebrieren.

Wer jetzt an eine durchzechte Partynacht denkt, liegt weit daneben. Auf ihrem Instagram-Account lässt die Bald-Braut ihre Community durch einige Bilder an einer ganz besonderen Feier teilhaben: Im Kreise der beiden Familien des zukünftigen Ehepaars wurde in Mumbai eine traditionell hinduistische Zeremonie abgehalten. "Die einzige Weise, um das zu tun. Mit der Familie und Gott", freute sich Priyanka.

In einem Traum in Gelb saß sie neben Nick, das Paar reichte sich Blumen und betete. Ein besonders schönes Detail: die traditionellen Bindis auf ihren Stirnen. Weitere Details zu den Verlobungsritualen gaben sie aber noch nicht preis. Ob die Hochzeit der beiden wohl genauso traditionell ablaufen wird?

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

Rich Fury / Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Splash News Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai

