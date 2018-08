Lili Reinhart (21) und Cole Sprouse (26) sind einem Hackerangriff zum Opfer gefallen! Wie viele Stars ist auch das Riverdale-Pärchen aktiv auf Instagram und Co. Vor wenigen Tagen knackte ein Unbekannter Coles Twitter-Account und postete falsche Meldungen in seinem Namen. Nachdem seine Liebste den anonymen Übeltäter online beleidigte, schnappte er sich nun auch ihre Seite – nur traf es die Schauspielerin noch schlimmer: Der Hacker veröffentlichte jetzt Nacktfotos von Lili auf ihrem Profil!

Laut dem Onlinemagazin Cosmopolitan seien die Fotos für mehrere Stunden sichtbar gewesen, bevor sie dann von Twitter gelöscht wurden. Doch die Follower der "Riverdale"-Darstellerin erkannten schnell, dass es sich nicht um echte Aufnahmen handelte – Lilis Gesicht wurde einfach mittels Fotobearbeitung auf einen anderen nackten Frauenkörper gesetzt! Unter den Bildern richtete der Onlinetroll sich direkt an die 21-Jährige: "Du hättest nicht schlecht über mich reden dürfen. Hier ist ein Meisterstück für Lilis Fans, das ich in ihrer Galerie gefunden habe."

Bisher hat Lili sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Dafür traten ihre Fans aber einen Shitstorm gegen den Hacker los und verteidigten den Serienstar: "Was bist du denn für ein hobbyloser Mensch? Hast du nichts Besseres zu tun?", "Du solltest dich echt was schämen, so tollen Personen wie Lili und Cole Schaden zuzufügen!", lauten nur zwei Kommentare der User.

Riverdale, Netflix Jughead Jones (Cole Sprouse) und Betty Cooper (Lili Reinhart) in "Riverdale"

Jamie McCarthy/Getty Images Cole Sprouse und Lili Reinhart

Adriana M. Barraza/WENN.com Lili Reinhart, Schauspielerin

