Ex-Bachelor-Babe Denise Kappès (28)hat es nun offiziell bestätigt: Nach dem dramatischen Ehe-Aus mit Pascal hat die schwangere Berlinerin in einem langjährigen Freund eine neue Liebe gefunden. Wie ihr Noch-Ehemann auf die News reagiert hat, verriet die TV-Beauty im Promiflash-Interview: "Ob sich Pascal für mich freut, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand die Reaktion jetzt nicht so schön. Ich glaube nicht, dass er so begeistert war. [...] Ich glaube, er hat sich eher darüber Sorgen gemacht, dass da jemand die Papa-Stelle einnimmt."

