Cheyenne Ochsenknecht (18) würde niemals an der Casting-Show Germany's next Topmodel teilnehmen! Warum sie kein Fan der Sendung von Model-Mama Heidi Klum (45) ist, erzählte sie Promiflash im Interview auf dem Charity-Lauf von Douglas und Urban Decay: "Ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Mobbing zu tun", so die 18-Jährige. "Ich finde einfach, die ganzen jungen Mädels schauen die Serie. Und hübsche Frauen, oder hübsche junge Mädels, werden rausgeworfen aus der Serie und dann fühlen sie sich hässlich oder dick oder einfach nicht schön genug, obwohl jeder Mensch schön ist." Sie halte die Show für diskriminierend.

