Yeliz Koc (24) im absoluten Promi Big Brother-Fieber! Heute Abend wird die dritte Folge der Reality-Show ausgestrahlt – Ex-Bachelor-Kandidatin Yeliz sitzt jeden Abend aufs Neue auf heißen Kohlen! Denn ihr Liebster Johannes Haller (30) ist aktuell im TV-Knast. Den blonden Schönling lernte die 24-Jährige bei Bachelor in Paradise kennen – nach der Show verliebten sie sich ineinander. Nun vermisst die brünette Beauty ihren Schatz natürlich besonders – gut, dass sie ihn ja jeden Abend im TV bewundern kann!

"Das Schöne ist, ich kann mich jeden Tag darauf freuen, ihn endlich zu sehen. Und ich kann es immer kaum abwarten", gesteht Yeliz aktuell in ihrer Instagram-Story. Die Ohrfeigen-Queen ist stolz auf ihren Liebsten – wie er sich im TV-Container schlägt und wie er mit den anderen Mitstreitern umgeht. Besonderes Highlight für Yeliz war aber bisher Johannes' gewonnenes Match gegen den Ex-Rosenhelden Daniel Völz (33) – der Yeliz in seiner Rosen-Staffel eiskalt abserviert hat. "Ich bin so stolz, dass er gegen Daniel das Spiel gewonnen hat. Da hätte ich ihn am liebsten in den Arm genommen", verriet die TV-Bekanntheit weiter.

Bei dem Geschicklichkeitsspiel im Haus ging es um die Wurst: Der Gewinner – hier Johannes – durfte in den Villenbereich von PBB einziehen, der Verlierer – hier Daniel – musste auf die Baustelle. Dort werden die Boys auch bis auf Weiteres wohnen. Und während sich Johannes über einen vollen Kühlschrank freuen kann, muss Daniel unter freiem Himmel schlafen und ein Campingklo benutzen.

Instagram / Johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc, deutsche Kuppelshow-Kandidaten

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz am Bahnhof in Berlin

