Vor den allseits gefürchteten Schwangerschaftspfunden ist eben keine Frau sicher! In wenigen Monaten wird Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappès (28) zum ersten Mal Mutter – bereits im Oktober soll ihr gemeinsamer Sohn mit Noch-Ehemann Pascal zur Welt kommen. Zwar macht die werdende Mama optisch nach wie vor einiges her, trotzdem macht bei Denise sich langsam aber sicher der Body-Frust breit: Ihre Klamotten passen ihr teilweise gar nicht mehr!

In ihrer Instagram-Story klagte die gute Freundin von Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (33) ihren Followern nun ihr Leid: "Ich glaube, ich habe richtig zugenommen mittlerweile. Ich merke es an meinen Klamotten, an meinen schönen elastischen T-Shirt-Kleidern eigentlich, wo ich immer reingepasst habe. Ich passe auch noch rein, aber es sieht halt einfach nicht mehr schön aus." Tja, dieses Problem kennen viele Schwangere – da wird es für Denise wohl Zeit, ihre Garderobe mit dem einen oder anderen Teil aus der Abteilung für Umstandsmode zu bestücken!

Auch wenn ihre Lieblingsstücke die nächsten Wochen vielleicht nicht mehr ganz so gut sitzen werden, dürfte es mindestens einen Mann geben, der Denise trotzdem einfach nur zum Anbeißen findet: ihren neuen Freund. Erst kürzlich verriet sie gegenüber Promiflash: Es gibt tatsächlich wieder einen neuen Mann an ihrer Seite – und sie sei nach der Schlammschlacht-Trennung von Pascal wieder sehr glücklich.

Denise Kappès

Denise Kappès

Denise Kappès

