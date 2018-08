So galant kann Kanye West (41) zu Kim Kardashian (37) sein! Seit vier Jahren ist der Rapper mit der Mutter seiner drei Töchter North (5), Saint (2)und Chicago verheiratet. Auch wenn der Musiker sich kürzlich Ärger von seiner Liebsten einfing, als er ihre Schwestern in einem Song sexualisierte, scheint der Haussegen nun wieder gerade zu hängen – bei einem Date zeigte das It-Pärchen sich nun superniedlich: Kanye hob Kim auf seinen Armen in ihren Truck, da sie es nicht alleine geschafft hätte!

Die Beauty trug an diesem Tag nämlich ein hautenges Latexkleid. Das neonfarbene Dress ist zwar ein echter Hingucker gewesen, hatte aber so seine Tücken: Es lag so eng am Körper an, dass die 37-Jährige dank ihrer Kleiderwahl vermutlich zu bewegungseingeschränkt war, um selbst in das Auto zu hüpfen. Also gab Kanye ganz den Gentleman und half Kim dabei, in den monströsen Wagen zu steigen!

Dass Kim und Kanye so vertraut miteinander umgehen, könnte an ihrem aktuellen Liebesleben liegen: Im Schlafzimmer des Paares soll es nämlich ordentlich zur Sache gehen, seitdem die Reality-TV-Darstellerin sich wieder wohler fühlt in ihrem Body – aktuell soll die Dreifachmama 54 Kilogramm wiegen.

MEGA Kanye West und Kim Kardashian in Miami Beach

MEGA Kanye West und Kim Kardashian in Miami Beach, August 2018

MEGA Kim Kardashian und Kanye West in einer Eisdiele in South Beach, August 2018

