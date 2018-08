June Shannon hat es nicht leicht! Der Star der Reality-TV-Show "From Not To Hot" speckte unglaubliche 136 Kilo ab und ließ sich dabei von Fernsehkameras begleiten. Die Mutter von Toddlers and Tiaras-Sternchen Alana Thompson, besser bekannt als Honey Boo Boo (12), sah sich in den letzten Monaten aber dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt ausgesetzt. Elf Kilo hatten sich zurück auf die Waage gestohlen, da sie wegen einer Augenkrankheit das Bett hüten musste. Die scheinen sich festgesetzt und vermehrt zu haben.

Die neueste Folge ihrer Doku-Soap zeigt, wie Mama June an einem Schönheitswettbewerb teilnimmt. Ein glitzerndes Kleid soll ihre schlanke Figur betonen. "Bisher hatte ich nie viel Glück, wenn ich Wettbewerbskleider anprobiert habe. Dieses hier muss passen, weil ich es allen zeigen will. Ich muss das schaffen!", kündigt die Blondine an. Doch der Reißverschluss ist ihrer erneuten Gewichtszunahme nicht gewachsen. Er lässt sich nicht schließen. Größe 48 ist June zu klein. Dabei hatte sie doch noch vor einem Jahr Kleider in Größe 34 gerockt.

Junes positivem Körpergefühl tut diese Transformation jedoch keinen Abbruch, wie sie vor wenigen Wochen schon People erklärte: "Momentan arbeite ich daran, wieder richtig sehen zu können. Das Gewicht kann ich verlieren, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich nicht wieder mehr als 90 Kilo wiegen möchte. Darauf achte ich verstärkt." Ob sie bald wieder eine gesunde Balance findet? Was denkt ihr?

Paras Griffin/Getty Images for WEtv Alana Thompson "Honey Boo Boo" und June Shannon "Mama June"

Splash News Mama June im Baywatch-Look

Robin L Marshall / Getty Images June Shannon

