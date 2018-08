Mit seinem Turbo-Auszug sorgte Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) für Schlagzeilen. Bevor überhaupt die allererste Promi Big Brother-Folge über die TV-Bildschirme flimmerte, wurde bekannt, dass ein Bewohner den Container schon nach einer Nacht freiwillig verlassen hatte. In der Auftaktsendung wurde dann klar, dass es der Goodbye Deutschland-Star gewesen war, der vorzeitig das Handtuch geworfen hat. Das Problem: Der verwöhnte Gaumen des Fürsten vertrage kein Wasser. Doch das war nicht der wahre Grund für seine Entscheidung, wie er jetzt in einem Interview verriet.

"Ich kann hier leider nicht bleiben, wenn man nur Wasser trinken darf", schimpfte der 64-Jährige am Freitag in der Show drauf los. Aber das soll nicht der Auslöser seines Auszugs gewesen sein. Schuld am Exit sei unter anderem der Sex-Talk von Youtuberin Katja Krasavice (22) und Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25) gewesen. "Ich war einfach überfordert mit der Situation. Wasser trinke ich schon. Ich habe ja keinen an der Murmel. Aber es gab viele Situationen, die leider deutlich unter meinem Niveau lagen. Aber 'Sex sells' wohl am besten. Das wollte ich einfach auf Dauer nicht mehr ertragen. Da ging es um äußerst ungewöhnliche Dinge", erklärte Heinz im Gespräch mit Bild. Dass er zuvor selbst sehr intime Details mit Mitbewohnerin Sophia Vegas (30) geteilt hatte, war wohl schnell wieder vergessen...

Es gab allerdings noch einen weiteren Grund für Heinz' überraschenden Rückzug. Nach der plötzlichen Trennung von seiner Frau Andrea habe der Auswanderer wieder Schmetterlinge im Bauch. Seit einem halben Jahr schwebe er wieder auf Wolke sieben – seine Liebste soll aus einer der wohlhabendsten Familien Europas stammen: "Ich habe sie vermisst im Container. Jetzt kommt sie, ich freue mich auf unser Wiedersehen. Liebe ist die schönste Sache der Welt."

SAT.1/Marc Rehbeck Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Teilnehmer bei "Promi Big Brother" 2018

Facebook / Karl Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

SAT.1/Marc Rehbeck Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2018

