Elon Musk (47) hat es wirklich nicht einfach. Anfang des Jahres gab der Vorsitzende des Elektroauto-Unternehmens "Tesla" erneut seine Trennung von Amber Heard (32) bekannt. Kurz darauf stellte sich heraus, dass sein Vater mit der eigenen Stieftochter ein Kind gezeugt hatte. Nun hat Elon auch noch den Spott und die Häme der Netzgemeinde auf sich gezogen – weil er an seinem Geburtstag arbeiten musste.

In einem Interview mit der New York Times legte er die Karten auf den Tisch und offenbarte, dass das letzte Jahr das schwierigste und schmerzhafteste seiner bisherigen Karriere gewesen sei. Der Unternehmer habe ordentlich ackern müssen, um die Produktionsziele zu erreichen, und manchmal sogar in der Firma geschlafen. Auch an seinem 47. Geburtstag im Juni habe er sich rund um die Uhr in sein Büro verkrochen – an dieser Stelle konnte sich wohl so mancher Leser das Lachen nicht verkneifen: "Es tut mir leid, aber dass ein 47-Jähriger darüber weint, keine Geburtstagsparty zu haben, hat etwas zutiefst Komisches", erklärte ihm einer der vielen schmunzelnden Twitter-User.

Was für die einen lustig klingt, ist tatsächlich bedenklich: "Das ist wirklich auf Kosten meiner Kinder gegangen", erzählte Elon der Zeitung über die Zeiten, in denen er die Fabrik mehrere Tage lang nicht verlassen hat. Laut eigener Auskunft arbeitet der 47-Jährige 120 Stunden pro Woche und nimmt Tabletten gegen Schlaflosigkeit.

