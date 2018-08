Müssen Herzogin Meghan (37) und die britische Königsfamilie erneut um ihren Ruf bangen? Ihnen allen muss wohl ein Stein vom Herzen gefallen sein, als die Gerüchte, Meghans Halbschwester Samantha Grant solle bei der britischen Ausgabe von Promi Big Brother mitmachen, endlich verstummt waren. Nachdem US-Präsident Donald Trumps (72) angebliche ehemalige Affäre Stormy Daniels (39) dem Format kurz vor Staffelstart den Laufpass verpasst hat, könnte es für Queen Elizabeth II. (92) und Co. jetzt doch faustdick kommen. Tatsächlich soll Samantha erneut gute Chancen auf einen Einzug in die Promi-WG haben!

"Die Produzenten stehen mit Samantha in Kontakt, haben sie aber zur Geheimhaltung verpflichtet", heißt es in der Sonntagsausgabe von The Sun. In einem TV-Interview habe sie zwar noch dementiert, in der Reality-Show mitzumachen, in persönlichen Gesprächen allerdings durchaus angedeutet, mit einer Teilnahme an "Promi Big Brother" zu liebäugeln. Ob sich der Sender nach Stormys Absage wohl pikante Details über Neu-Royal Meghan ausrechnet?

Mit Samanthas Einzug in den Container würde der verantwortliche Sender Channel 5 ganz klar gegen die Entscheidung anderer britischer Medienunternehmen schießen. Die BBC und ITV haben vor Kurzen betont, sich strikt von redseligen Formatgästen aus Meghans Verwandtschaft distanzieren zu wollen.

Drew Angerer/Getty Images Stormy Daniels in New York

Splash News Samantha Grant, Halbschwester von Herzogin Meghan

Splash News Herzogin Meghan in London

