Die traurige Nachricht über den Tod von Aretha Franklin (✝76) war ein Stich ins Herz der Soul-Fans. Am 16. August verstarb die Künstlerin an den Folgen eines Krebsleidens in ihrem Haus in Detroit. Die Sängerin prägte das beliebte Musik-Genre sehr und engagierte sich in der afro-amerikanischen und Frauenbewegung. Während viele Fans noch trauern, streiten sich Arethas Söhne und ihre langjähriger Lebenspartner William Wilkerson um eines – und zwar das Geld!

Wie das Onlineportal Radar Online nun berichtet, sollen die Kinder der Verstorbenen den Gedanken verabscheuen, dass auch nur ein Cent des rund 70 Millionen Euro schweren Vermögens der Soul-Queen auf das Konto von Willie wandere. 30 Jahre lang war der einstige Feuerwehrmann der Mann an ihrer Seite gewesen. Den Söhnen der verstorbenen Sängerin Ted White Jr., Kecalf Cunningham sowie Clarence und Edward Franklin scheint dies aber egal zu sein. Sie sollen laut einem Insider alles daran setzen, dass das Geld in der Familie bleibe.

Bereits zu Lebzeiten ihrer Mutter waren die Kinder Willie nicht sehr wohlgesonnen. 2012 gaben der Rentner und die Musikerin ihre Verlobung bekannt. Nur zwei Wochen später löste die "Think"-Sängerin den Bund wieder. Grund dafür soll der Einfluss ihrer Kinder gewesen sein, wie eine Quelle damals dem Magazin Enquirer berichtete. "Aretha hatte letztendlich auf ihre Jungs gehört", sagte der Insider. Trotz alledem blieb das Paar bis zum Tod der Künstlerin zusammen.

Splash News Aretha Franklin in New York

Anzeige

Getty Images Sängerin Aretha Franklin mit ihrem Lebenspartner Willie Wilkerson 2012 in Washington, D.C.

Anzeige

Splash News Aretha Franklin bei einem Konzert in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de