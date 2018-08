Für Denise Kappès (28) geht es langsam in den Endspurt! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet in wenigen Wochen ihren ersten Sohn. Nicht nur das Baby macht sich so langsam bereit für die Geburt – auch die werdende Mama ist schon fast ready. Doch die Noch-Ehefrau von Pascal schiebt dabei nicht unbedingt eine ruhige Kugel – sie hat mit Sorgen und Schlafmangel zu kämpfen!

Besonders die Geburt scheint Denise etwas Kopfzerbrechen zu bereiten, wie sie aktuell in ihrer Instagram-Story offenbarte: "So langsam habe ich auch Angst davor. Umso näher alles kommt, umso doller macht man sich Gedanken." Aber die ehemalige Rosenanwärterin hat trotzdem Vertrauen in die Betreuung im Krankenhaus. "Ich denke, raus kommen sie alle irgendwie. Die Ärzte wissen, was sie tun", schrieb die 28-Jährige weiter.

Doch nicht nur mit Ängsten hat Denise aktuell Probleme. Die Beauty kriegt zudem auch nicht mehr genügend Schlaf – sie kann kaum eine Nacht hindurch die Augen geschlossen halten. Könnt ihr verstehen, dass Denise Angst vor der Geburt hat? Stimmt ab!

