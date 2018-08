Für Denise Kappès (28) geht es langsam richtig rund! Im Oktober soll das erste Kind der ehemaligen Bachelor-Kandidatin auf die Welt kommen. Bis sie ihren Sohnemann endlich in ihre Arme schließen kann, dauert es also gar nicht mehr lange. Bis zum großen Tag stehen allerdings noch jede Menge Untersuchungen an – was ihre Fans in Sorge versetzt: Wieso ist die werdende Mutter bloß ständig im Krankenhaus?

In ihrer Instagram-Story erklärt Denise ihre häufigen Krankenhausbesuche: "Ich habe tatsächlich alle zwei bis drei Wochen so eine Feindiagnostik, [...] weil bei mir die linke Gebärmutterarterie nicht ganz so gut arbeitet." Um sicherzugehen, dass ihr Spross dennoch optimal versorgt wird, seien klinische Kontrollen alle 14 bis 21 Tage unumgänglich.

Sobald eine mangelnde Versorgung festgestellt werden sollte, werde das Promikind früher entbunden. Im Augenblick gehe es Denise' Schätzchen aber wunderbar. "Der Kleine wächst, der ist jetzt schon knapp 42 Zentimeter groß und wiegt knapp 1.550 Gramm", verkündet die Brünette voller Stolz.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Instagram-Story

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Social-Media-Star

