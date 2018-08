Wird der Wunsch vieler Fans endlich erfüllt? Bereits 2012 lernte sich das Let's Dance-Traumpaar Rebecca Mir (26) und Massimo Sinató (37) in der Tanzshow kennen und gab wenig später offiziell seine Liebe bekannt. 2015 folgte dann die romantische Hochzeit und auch jetzt, drei Jahre später, schweben der Tänzer und das Model noch immer im siebten Himmel. Bei so viel Verliebtheit ist es wohl natürlich, dass immer wieder wilde Nachwuchs-Spekulationen die Runde machen – die sich bisher noch nicht bewahrheitet haben. Nun spricht Massimo im Interview mit Promiflash Klartext: "Wir sind beide verliebt, sind auf Wolke sieben, sind überglücklich. In den kommenden Jahren werden wir irgendwann Familienplanung in Angriff nehmen."

AEDT / WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de