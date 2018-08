Angelina Heger (26) lüftet ihr Body-Geheimnis! Die einstige Der Bachelor-Kandidatin landet mit ihrem schlanken Traumkörper einen Modeljob nach dem nächsten. Via Social Media hält die hübsche Blondine ihre Follower über ihre optischen Veränderungen auf dem Laufenden. Dort fragen sich viele Fans: Wie schafft es Angelina nur, ihren Körper so in Schuss zu halten? Gegenüber Promiflash verriet die Reality-Darstellerin nun ihr Erfolgsrezept: "Bei mir geht 80 Prozent über die Ernährung, also, ich sehe es sofort, wenn ich mich schlecht ernähre, man sieht das ja."

