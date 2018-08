Prinzessin Estelle (6) und Prinz George (5) sind im gleichen Alter: Die beiden Königskinder gehen in die Grundschule. Während Estelle von nun an in Schweden Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, drückt George in England die Schulbank – die ganz schön unter Beobachtung steht. Zwar befindet sich der Sohn von William (36) und Kate (36) in der gleichen Situation wie Estelle – doch auf dem Fünfjährigen lastet ein spürbar höherer Druck!

Die englischen Royals sind sehr traditionell, zurückhaltend und eher konservativ. Papa William wich dem Jungen daher den ganzen Tag nicht von der Seite. Der schwedische Palast bewahrt zwar auch seine Traditionen, allerdings gelten besonders Estelles Eltern Prinzessin Victoria (41) und ihr Gatte Prinz Daniel (44) als sehr volksnah und modern. "William war viel, viel näher und beschützender an dem Kleinen dran als es Victoria und Daniel waren. Da sieht man, dass die Schweden deutlich offener sind", erklärte Royal-Expere Michael Begasse im RTL-Interview. Allerdings sei das Risiko, dass Prinz George entführt werde, auch höher als bei Estelle, nahm er Williams Fürsorge in Schutz.

Bodyguards haben trotzdem beide royalen Sprösslinge – auch in der Schule. Viele ihrer Nannys seien ausgebildete Securitys und mit Schusswaffen ausgestattet. "Die sind zwar immer da und können jederzeit eingreifen, aber natürlich sitzen die nicht im Klassenzimmer", beteuerte Michael.

Raphael Stecksén/Kungahuset.se Victoria, Estelle und Daniel von Schweden am Tag von Estelles Einschulung

Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images Prinz George an seinem ersten Schultag 2017

Raphael Stecksén/Kungahuset.se Prinzessin Estelle von Schweden an ihrem allerersten Schultag

