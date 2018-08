Manche Dinge möchte man einfach nicht teilen! Im Falle von Kylie Jenner (21) ist das wohl ihre Schwangerschaft. Die Beauty-Queen, die ihre über 100 Millionen Follower ansonsten nur allzu gerne an ihrem Leben teilhaben lässt, spielte ganze neun Monate ein Versteckspiel. Erst drei Tage nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster am 1. Februar dieses Jahres teilte die Freundin von US-Rapper Travis Scott (26) die freudige Nachricht mit ihren Fans. Bis dahin mussten die sich mit ein paar wenigen Paparazzi-Aufnahmen ihres schwangeren Idols zufrieden geben: Doch warum die Geheimniskrämerei?

Das verriet Kylie jetzt ihrer großen Schwester Kendall (22), die im Auftrag der australischen Vogue ein Interview mit der frischgebackenen Mutter führte. "Ich wusste einfach, dass es besser für mich ist, und ich es viel mehr genießen kann, wenn ich es privat halte", erklärte die 21-Jährige. Sie habe sich einfach nicht bereit gefühlt, es mit der ganzen Welt zu teilen. Diese Entscheidung scheint Kylie auch in keinster Weise zu bereuen: "Ich hatte eine tolle Zeit und ich glaube, das ist der Grund, warum Stormi so entspannt und glücklich ist – weil ich so entspannt und glücklich war!"

Mittlerweile lässt die stolze Mama ihre Anhänger aber wieder an ihrem Glück teilhaben und versorgt sie mit süßen Baby-Pics. Auch die Liebe zu ihrem Travis kommt im Netz nicht zu kurz. Auch wenn das Pärchen oft voneinander getrennt sein muss, verbringt es jedoch keine Nacht ohne einander.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Snapchat / kylizzlemynizzl Kylie Jenner und Tochter Stormi

PCC / Splash News Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

