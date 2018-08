Sind da etwa dunkle Gewitterwolken über der Beziehung von Julita und ihrem Schatz Aurel aufgezogen? Im vergangenen Jahr krönten die beiden Fitnessblogger ihre Liebe mit einem ganz besonderen Ereignis: Rotschopf Julita wurde mit gerade einmal 19 Jahren schwanger. Im Januar konnten die YouTuberin und ihr Liebster Töchterchen Mila auf der Welt begrüßen. Kurz darauf stellte Aurel seiner Herzdame die Frage aller Fragen. Doch jetzt scheint es zwischen den beiden zu kriseln: Auf Social Media veröffentlichte Julia, wie die junge Mama mit bürgerlichem Namen heißt, ein verwirrendes Statement.

Auf dem Schnappschuss sitzt die kleine Mila bei ihrem Vater Aurel auf dem Schoß und strahlt ihn an – und Julia postete dazu folgende Zeilen: "Hey ihr Lieben, wie ihr gemerkt habt, ist es in den letzten Tagen ruhig um uns geworden und das hat auch einen Grund. Aurel und ich machen gerade eine schwere Zeit durch, in der wir beide sehr leiden...!" Sie seien sich bewusst, dass sie als Eltern eine große Verantwortung tragen und das Wohl ihrer Tochter an erster Stelle stehe, schrieb die Freundin von Ex-Bachelor-Babe Samantha Justus (28) weiter und fügte hinzu: "Bitte habt Verständnis für unsere Entscheidung und auch, wenn ihr sehr interessiert seid, versucht zu verstehen, dass wir zunächst nicht weiter über genaue Umstände berichten wollen und auch keine Fragen hierzu beantworten."

Für die Fans ein absoluter Schock – schließlich galten die beiden Turteltauben als absolutes Traumpaar. Um neugierige Fragen oder Hasskommentare zu vermeiden, schaltete Julia unter den Postings die Kommentarfunktion aus.

Instagram / julita_fit YouTuberin und Influencerin Julita mit ihrer Tochter Mila

Anzeige

Instagram / julita_fit YouTuber Aurel und seine Tochter Mila

Anzeige

Instagram / julita_fit Aurel und Julita, YouTube-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de